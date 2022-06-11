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Норицын о том, что не оформлен личным тренером Резцовой: «Для меня это вообще не проблема. Спортсмен сам понимает, у кого и какой вклад в подготовку был»

Тренер Виталий Норицын рассказал о работе с биатлонисткой Кристиной Резцовой.  — Как ведется работа с Кристиной Резцовой? С одной стороны, главный в группе – Артем, с другой, она ваша спортсменка.

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