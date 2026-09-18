В Татарстане утвердили размер выплат школьникам и студентам из числа детей-сирот

Фото: © «Татар-информ» В Татарстане утвердили размер выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся в школах, вузах и ссузах, а также по программам переподготовки, на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
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