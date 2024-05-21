Совет от шеф-повара, как разнообразить рацион: 3 вкуснейших весенних салата

Весной хочется включать в ежедневный рацион как можно больше овощей и свежей зелени. Но как быть, если традиционные нарезки из помидоров и огурцов многим порядком надоели? Что приготовить? фото: iStockphotoМай и начало лета — это время, когда на рынках и в магазинах продается большое количество свежих овощей, разнообразная зелень и травы.