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Совет от шеф-повара, как разнообразить рацион: 3 вкуснейших весенних салата

Совет от шеф-повара, как разнообразить рацион: 3 вкуснейших весенних салата

Весной хочется включать в ежедневный рацион как можно больше овощей и свежей зелени. Но как быть, если традиционные нарезки из помидоров и огурцов многим порядком надоели? Что приготовить? фото: iStockphotoМай и начало лета — это время, когда на рынках и в магазинах продается большое количество свежих овощей, разнообразная зелень и травы.

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