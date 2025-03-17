«Сотрясание воздуха»: Грушко о перспективах отправки миротворцев НАТО на Украину

Расположение миротворцев из стран НАТО на Украине станет фактически подтверждением их участия в рядах одной из сторон конфликта, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в беседе с корреспондентом «Известий».
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