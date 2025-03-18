Вышел трейлер Chronocracy – стратегии о выживании на плоской планете Издательств...

Вышел трейлер Chronocracy – стратегии о выживании на плоской планетеИздательство Herocraft PC представило дебютный трейлер Chronocracy – необычной стратегии в реальном времени, где игрокам предстоит развивать цивилизацию на плоском мире.
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