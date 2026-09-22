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Как за 5 минут вернуть энергию и размять затекшие мышцы прямо на рабочем месте?

Представьте: вы сидите за столом уже третий час, а тело начинает протестовать — шея затекла, руки немеют, а глаза слипаются от монитора.

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