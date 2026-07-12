В Европе пытаются понять, куда будут наступать ВС РФ после взятия Славянска

Обе стороны конфликта убеждены, что так называемый пояс донбасских крепостей, то есть полоса, широкой дугой загораживающая Славянск и Краматорск, имеет решающее значение для морального духа украинского населения.
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