Daily Moscow

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«Сбербанк онлайн» стал недоступен для скачивания в App Store

«Сбербанк онлайн» стал недоступен для скачивания в App Store

Приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, в связи с антироссийскими санкциями приложение «Сбербанк онлайн» теперь невозможно скачать или обновить в App Store.

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