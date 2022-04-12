«Сбербанк онлайн» стал недоступен для скачивания в App Store

Приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, в связи с антироссийскими санкциями приложение «Сбербанк онлайн» теперь невозможно скачать или обновить в App Store.