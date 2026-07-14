В Госдепе раскрыли новую стратегию давления на Кубу

Администрация США оказывает на Кубу более сильное давление, чем когда-либо прежде. Об этом заявил руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента Майкл Козак во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии