Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдепе раскрыли новую стратегию давления на Кубу

В Госдепе раскрыли новую стратегию давления на Кубу

Администрация США оказывает на Кубу более сильное давление, чем когда-либо прежде. Об этом заявил руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента Майкл Козак во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената.

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