В Крыму озвучили какие профессии сегодня востребованы на полуострове

"У нас не хватает педагогов в Крыму, докторов и всех звеньев медперсонала, водителей. Это плохая стабильность, которая отмечается как в городах, так и селах Республики, - сообщил в интервью "Вести Крым" Денис Кондрашкин- начальник управления содействия занятости населения Министерства труда и социальной защиты Республики.