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Стратегии роста и проактивной позиции обучили участников приморской "Фабрики брендов"

Стратегии роста и проактивной позиции обучили участников приморской "Фабрики брендов"

В рамках практико-ориентированных и образовательно-консультационных мероприятий приморской "Фабрики брендов" во вторник, 16 августа, для участников акселерационной программы состоялся практикум с опытным трекером Анной Конко.

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