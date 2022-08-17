Стратегии роста и проактивной позиции обучили участников приморской "Фабрики брендов"

В рамках практико-ориентированных и образовательно-консультационных мероприятий приморской "Фабрики брендов" во вторник, 16 августа, для участников акселерационной программы состоялся практикум с опытным трекером Анной Конко.
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