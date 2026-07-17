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Царьград

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Евраев: "Шинник" начнет матчи в Ростове Великом до 2030 года

Евраев: "Шинник" начнет матчи в Ростове Великом до 2030 года

Губернатор Михаил Евраев объявил, что футбольный клуб "Шинник" будет проводить домашние матчи в Ростове Великом в период строительства нового стадиона в Ярославле, завершение которого запланировано на 2030 год.

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