Евраев: "Шинник" начнет матчи в Ростове Великом до 2030 года

Губернатор Михаил Евраев объявил, что футбольный клуб "Шинник" будет проводить домашние матчи в Ростове Великом в период строительства нового стадиона в Ярославле, завершение которого запланировано на 2030 год.
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