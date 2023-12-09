«Не была собой последние 10 лет»: признание Анджелины Джоли вызвало сочувствие

В последнее время звезда Голливуда все реже появляется в новых фильмах. Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит" кадр фильма "Мистер и миссис Смит"В августе текущего года самая красивая когда-то пара Голливуда: Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили наконец свой семилетний скандальный развод.