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«Не была собой последние 10 лет»: признание Анджелины Джоли вызвало сочувствие

«Не была собой последние 10 лет»: признание Анджелины Джоли вызвало сочувствие

В последнее время звезда Голливуда все реже появляется в новых фильмах. Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит" кадр фильма "Мистер и миссис Смит"В августе текущего года самая красивая когда-то пара Голливуда: Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили наконец свой семилетний скандальный развод.

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