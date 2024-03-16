Автор: Павел Бадаев В результате ракетного удара по Одессе утром 15 марта «погибли 16 человек, а 53 ранены».
«Опять Искандеры по Одессе!» – нацисты оплакивают занятый дядьками детский лагерь
Комментарии
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Александр яросв
Вообще то я хренею 2 искандера, на 16 уродов это 800 млн р. Хохлы Белгород обстреливают беспилотниками за 1000 баксов. Неужели с Крыма по Одессе нельзя шарахнуть или это опять договорняк.
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5 час.
КК
Коля Колянов
👍🤝
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4 час.
сергей нежельченко
Одесса противостоит, противостоит силами боевиков, нет протестных вызовов от жителей, а другого исхода уже не будет, нет и детей в лагере, что думаете нужно смотреть на тех, кто совершает диверсии ? Этого не будет, пошел в ВСу - получи по полной и дальше будет только хуже, готов к сопротивлению - сражайся и буть готов к заземлению, мирняк должен уходить, это война !
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3 час.
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