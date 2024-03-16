«Опять Искандеры по Одессе!» – нацисты оплакивают занятый дядьками детский лагерь

Вообще то я хренею 2 искандера, на 16 уродов это 800 млн р. Хохлы Белгород обстреливают беспилотниками за 1000 баксов. Неужели с Крыма по Одессе нельзя шарахнуть или это опять договорняк.

сергей нежельченко

Одесса противостоит, противостоит силами боевиков, нет протестных вызовов от жителей, а другого исхода уже не будет, нет и детей в лагере, что думаете нужно смотреть на тех, кто совершает диверсии ? Этого не будет, пошел в ВСу - получи по полной и дальше будет только хуже, готов к сопротивлению - сражайся и буть готов к заземлению, мирняк должен уходить, это война !