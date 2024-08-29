Глава ЯНАО Артюхов провел более 20 встреч с жителями региона

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил свой шестой по счету автопробег "Честный маршрут", во время которого посетил шесть городов, пять удаленных районов и поселков, чтобы провести встречи с жителями.
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