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Глава ЯНАО Артюхов провел более 20 встреч с жителями региона

Глава ЯНАО Артюхов провел более 20 встреч с жителями региона

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил свой шестой по счету автопробег "Честный маршрут", во время которого посетил шесть городов, пять удаленных районов и поселков, чтобы провести встречи с жителями.

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