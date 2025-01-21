Миронов предложил освободить детей-сирот от оплаты коммунальных услуг

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», и депутат Государственной Думы Галина Хованская планируют внести в парламент законопроект, который освободит совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг, если они будут признаны малоимущими.
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