Nissan сокращает 9000 рабочих мест

Японский автопроизводитель Nissan объявил о масштабных сокращениях: компания планирует уменьшить штат на 9000 человек и снизить свои производственные мощности на 20% из-за падения мировых продаж и отсутствия гибридной линейки в ключевых регионах, таких как Китай и США.
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