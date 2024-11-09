Nissan сокращает 9000 рабочих мест

Японский автопроизводитель Nissan объявил о масштабных сокращениях: компания планирует уменьшить штат на 9000 человек и снизить свои производственные мощности на 20% из-за падения мировых продаж и отсутствия гибридной линейки в ключевых регионах, таких как Китай и США.