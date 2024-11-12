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Аналитик — об ультиматуме Мерца России: начинает подготовку к избирательной кампании

Аналитик — об ультиматуме Мерца России: начинает подготовку к избирательной кампании

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с RT предположил, что заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об ультиматуме России является частью его предвыборной кампании.

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