«Всю ночь трясло!». Артисты, которые переболели гриппом

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания, которое проводил Владимир Путин с членами правительства, привела неутешительные данные: в России начали расти показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом — еженедельно на 30-35%.
На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания, которое проводил Владимир Путин с членами правительства, привела неутешительные данные: в России начали расти показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом — еженедельно на 30-35%.
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