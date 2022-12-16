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«Всю ночь трясло!». Артисты, которые переболели гриппом

«Всю ночь трясло!». Артисты, которые переболели гриппом

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания, которое проводил Владимир Путин с членами правительства, привела неутешительные данные: в России начали расти показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом — еженедельно на 30-35%.

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