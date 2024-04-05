МО РФ: ВКС уничтожила два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии.
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