Женщина тоже может быть абьюзером! Узнайте, почему, и как это распознать в себе

Женщина тоже может быть абьюзером! Узнайте, почему, и как это распознать в себеПо данным исследования независимых социологов Иветты Сергеевой и Эмиля Камалова, 40% мужчин подвергались психологическому партнерскому насилию.
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