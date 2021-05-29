Бринд’Амор о камбэке «Каролины» с «Нэшвиллом»: «У нас особенный коллектив. Доказываем это снова и снова»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор прокомментировал волевую победу над «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) в матче Кубка Стэнли (4-2 в серии) и выход во 2-й раунд.
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