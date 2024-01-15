В Барнауле весной-летом полностью восстановят поврежденные осенним ураганом здания

Глава города поручил держать на особом контроле вопрос восстановления поврежденных кровель Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил работы по устранению последствий штормового ветра 19 ноября, 3 и 6 декабря, в результате которого в городе зафиксировали 474 происшествия, сообщает мэрия.