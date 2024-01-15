Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Асмолов
    О! В цирке новые номера !!!Милонов призвал з...
  • Сергей Иовенко
    Нда, когда читаю о таком количестве кошачьих которые находятся в одной квартире, мне так и хочется посмотреть справку...Сибиряк 32 года ж...
  • Александр Григоров
    А где это?В России становит...

В Барнауле весной-летом полностью восстановят поврежденные осенним ураганом здания

В Барнауле весной-летом полностью восстановят поврежденные осенним ураганом здания

Глава города поручил держать на особом контроле вопрос восстановления поврежденных кровель Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил работы по устранению последствий штормового ветра 19 ноября, 3 и 6 декабря, в результате которого в городе зафиксировали 474 происшествия, сообщает мэрия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх