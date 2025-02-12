Amazon тестирует отправку клиентов напрямую на сайты брендов, когда их продукция отсутствует на складе

Помните рождественский фильм «Чудо на 34-й улице», где Санта-Клаус из магазина Macy's отправляет измученную покупательницу в магазин конкурента, чтобы найти рождественский подарок, который хотел ее сын, потому что в магазине Macy's не было товара? Теперь Amazon делает то же самое в Интернете.