Amazon тестирует отправку клиентов напрямую на сайты брендов, когда их продукция отсутствует на складе

Помните рождественский фильм «Чудо на 34-й улице», где Санта-Клаус из магазина Macy's отправляет измученную покупательницу в магазин конкурента, чтобы найти рождественский подарок, который хотел ее сын, потому что в магазине Macy's не было товара? Теперь Amazon делает то же самое в Интернете.
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