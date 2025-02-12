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Amazon тестирует отправку клиентов напрямую на сайты брендов, когда их продукция отсутствует на складе

Amazon тестирует отправку клиентов напрямую на сайты брендов, когда их продукция отсутствует на складе

Помните рождественский фильм «Чудо на 34-й улице», где Санта-Клаус из магазина Macy's отправляет измученную покупательницу в магазин конкурента, чтобы найти рождественский подарок, который хотел ее сын, потому что в магазине Macy's не было товара? Теперь Amazon делает то же самое в Интернете.

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