Закрутились гастроли, съемки: Кирилл Андреев объяснил, почему расстался с Жанной Фриске

Солист «Иванушек» Андреев о расставании с Фриске: Артистам сложно существовать вместе Почти 20 лет назад между солистом «Иванушек International» Кириллом Андреевым и Жанной Фриске закрутился бурный роман.
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