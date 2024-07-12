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Закрутились гастроли, съемки: Кирилл Андреев объяснил, почему расстался с Жанной Фриске

Закрутились гастроли, съемки: Кирилл Андреев объяснил, почему расстался с Жанной Фриске

Солист «Иванушек» Андреев о расставании с Фриске: Артистам сложно существовать вместе Почти 20 лет назад между солистом «Иванушек International» Кириллом Андреевым и Жанной Фриске закрутился бурный роман.

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