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18-летняя горнолыжница погибла на тренировке во Франции

18-летняя горнолыжница погибла на тренировке во Франции

Марго Симон была чемпионкой страны в слаломе среди девушек до 18 лет.Французская горнолыжница Марго Симон, выступавшая на юниорском уровне, трагически погибла в возрасте 18 лет во время тренировки на горнолыжном курорте Валь-д'Изер, что подтверждается официальным заявлением, опубликованным на сайте RMC Sport.

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