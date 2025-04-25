18-летняя горнолыжница погибла на тренировке во Франции

Марго Симон была чемпионкой страны в слаломе среди девушек до 18 лет.Французская горнолыжница Марго Симон, выступавшая на юниорском уровне, трагически погибла в возрасте 18 лет во время тренировки на горнолыжном курорте Валь-д'Изер, что подтверждается официальным заявлением, опубликованным на сайте RMC Sport.