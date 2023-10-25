Доцент Иванова-Швец рассказала о весомым надбавках к пенсии с 1 ноября

С 1 ноября несколько категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты. Особо выгодные надбавки получат пенсионеры, достигшие недавно 80-летнего возраста, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г.
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