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Депутат Чернышов призвал иностранных лекторов вернуть заработанные в России деньги

Депутат Чернышов призвал иностранных лекторов вернуть заработанные в России деньги

gov.ru / ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Многие приглашенные иностранные преподаватели читали свои лекции в российских вузах за приличные гонорары, однако сейчас они критикуют действия Москвы в отношении Украины.

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