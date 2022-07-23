Депутат Чернышов призвал иностранных лекторов вернуть заработанные в России деньги

gov.ru / ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Многие приглашенные иностранные преподаватели читали свои лекции в российских вузах за приличные гонорары, однако сейчас они критикуют действия Москвы в отношении Украины.
gov.ru / ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Многие приглашенные иностранные преподаватели читали свои лекции в российских вузах за приличные гонорары, однако сейчас они критикуют действия Москвы в отношении Украины.
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