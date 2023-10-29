Два человека погибли при обрушении балкона многоквартирного дома в Крыму

Балкон многоквартирного жилого дома рухнул во время ремонта в городе Щелкино в Крыму. Мужчина и женщина погибли, другая женщина чудом выжила, но получила травмы, сообщили 29 октября в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.