Два человека погибли при обрушении балкона многоквартирного дома в Крыму

Балкон многоквартирного жилого дома рухнул во время ремонта в городе Щелкино в Крыму. Мужчина и женщина погибли, другая женщина чудом выжила, но получила травмы, сообщили 29 октября в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
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