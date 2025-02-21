В Чите покупка комнаты влетит в копеечку

Недвижимость продолжает бить рекорды, и на этот раз в фокусе внимания оказались комнаты в квартирах. Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели масштабное исследование и выяснили, что цены на этот тип жилья растут гораздо быстрее, чем на обычные квартиры на «вторичке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии