В Чите покупка комнаты влетит в копеечку

Недвижимость продолжает бить рекорды, и на этот раз в фокусе внимания оказались комнаты в квартирах. Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели масштабное исследование и выяснили, что цены на этот тип жилья растут гораздо быстрее, чем на обычные квартиры на «вторичке».