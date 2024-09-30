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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко – единственная теннисистка в Открытой эре, имеющая более 80% побед на турнирах в Китае

Соболенко – единственная теннисистка в Открытой эре, имеющая более 80% побед на турнирах в Китае

Арина Соболенко обыграла Эшлин Крюгер в третьем круге в Пекине – 6:2, 6:2. Для белоруски это 39-я победа на турнирах в Китае (при девяти поражениях).

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