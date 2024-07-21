Чемпионка КЭМПО ММА защитилась от агрессивного болельщика в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург - местные правоохранительные органы разбираются с инцидентом, произошедшим в центре города, где молодая женщина, оказавшаяся чемпионкой по смешанным единоборствам (КЭМПО) ММА, защитила себя от незваного гостя, пытавшегося навязать свое общество.