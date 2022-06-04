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В Севастополе взялись за комплексное развитие части прибрежной зоны Северной стороны

В Севастополе взялись за комплексное развитие части прибрежной зоны Северной стороны

В Севастополе в рамках градостроительного совета под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева прошло рассмотрение перспективного мастер-плана, направленного на комплексное развитие части прибрежной зоны Северной стороны города.

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