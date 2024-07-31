Миасский депутат судится с «К&Б» из-за вывески ценой в полмиллиарда рублей. Скрин

Миасский депутат и управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин помогает автору логотипа торговой сети «Красное и белое» Владимиру Чалому выиграть суд за изображение ценой полмиллиарда рублей.
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