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Частицы металла от суставных протезов обнаружили в тканях мозга людей

Частицы металла от суставных протезов обнаружили в тканях мозга людей

Операции по замене суставов — одни из самых распространённых и успешных вмешательств в современной медицине.

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