Журналист телевизионного канала Fox News Бенджамин Холл указал на тот факт, что в разговоре с ним Владимир Зеленский множество раз озвучивал жалобы из-за того, что Соединённые Штаты Америки слишком слабо поддерживают нацистское руководство.
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