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Журналист Fox News Холл сообщил, что Зеленский пожаловался ему на США

Журналист Fox News Холл сообщил, что Зеленский пожаловался ему на США

Журналист телевизионного канала Fox News Бенджамин Холл указал на тот факт, что в разговоре с ним Владимир Зеленский множество раз озвучивал жалобы из-за того, что Соединённые Штаты Америки слишком слабо поддерживают нацистское руководство.

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