Парень убил солистку группы Una в Петербурге, а потом вызвал скорую и полицию Анастасия Котова. Обложка © VK / Группа Una В Санкт-Петербурге солистку группы Una Анастасию Котову нашли мёртвой в квартире на Тверской улице.
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