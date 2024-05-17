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  • Ваша Светлость
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Парень убил солистку группы Una в Петербурге, а потом вызвал скорую и полицию

Парень убил солистку группы Una в Петербурге, а потом вызвал скорую и полицию

Парень убил солистку группы Una в Петербурге, а потом вызвал скорую и полицию Анастасия Котова. Обложка © VK / Группа Una В Санкт-Петербурге солистку группы Una Анастасию Котову нашли мёртвой в квартире на Тверской улице.

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