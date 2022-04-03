Citibank оценил рынок метавселенных в $13 трлн к 2030 году

Эксперты банковского гиганта Citibank опубликовали аналитический отчет по метавселенным. В нем говорится, что рынок новых цифровых миров достигнет немыслимых $13 трлн к 2030 году, а суммарное количество пользователей метавселенных достигнет 5 млрд.