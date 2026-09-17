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Индия, Турция и Сингапур помогут с бензином

Индия, Турция и Сингапур помогут с бензином На российском топливном рынке намечаются перемены. После ухода на ремонт одного из белорусских НПЗ нехватку бензина могут частично компенсировать поставки из Индии, Турции и Сингапура.

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