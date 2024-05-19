"Её назад надо было, эту курицу": Включенный микрофон подвёл депутата в Карелии. Теперь вся Россия услышала оскорбление

Да не стесняются они давно ничего. Каста неприкасаемых. Но если в Индии это была низшая каста, то у нас высшая. Но сходство есть - и к тем, и к другим прикасаться неприлично, а к нашим ещё и противно.

L

Lyudmila

А вот такие и приклеиваются, там где головой и руками работать не надо. Языком молоть не кирпичи ворочать, язык он без костей, стерпит все что дурная голова скажет. У нас в 90-е приватизировали предприятие и надо было кого то послать на обучение этой премудрости. Всем было некогда, все работали, поручили это "дело"не самому рьяному работнику, который не любил работать, частенько отсутствовал на работе якобы по важному случаю. Вот его и отрядили учиться. Его в итоге там "научили?!" и когда выпустили акции предприятия он их начал скупать за копейки и в итоге оказался владельцем 85% этих акций и стал "хозяином" нашего предприятия, которое в итоге загнулось в течении года и перешло во владение бандитам, при этом чтобы не очень сопротивлялся, немного подстрелили и потом отправили восвояси куда подальше чтобы не очень отсвечивал. Вот такие и становятся "руководителями", остальным работать надо, руководить некогда да и не очень хочется в эту грязь вникать.