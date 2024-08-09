Сегодня Россия прощается с заповедником приятных докладов, красивых презентаций, красных ковровых дорожек на КП, остро отточенных карандашей, картин маслом и серьëзных лиц, изображающих Кутузова или Барклая.
Сегодня Россия всë чëтче видит цену правде и офицерской чести....
Комментарии
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Семен Демин
Только беда, война, угроза смерти заставляют вспомнить о правде и офицерской чести. Впрочем, не только офицерской, но и чести штатского человека.
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9 час.
Светлана
Ещё бы нашим ворам-генералам иметь офицерскую честь.
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3 час.
kornilenko28 корниленко
Не нужно на всех генералов вешать ярлык "ВОР"
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2 час.
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