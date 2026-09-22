Парламент Литвы одобрил в I чтении отмену запрета на ядерное оружие

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к конституции, которая отменяет запрет на размещение ядерного оружия на территории страны, сообщило РИА Новости.
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