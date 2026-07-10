Для большинства россиян главным признаком успеха является высокий доход

Главным признаком престижа и высокого положения в обществе для 43% россиян является высокий доход. Еще 18% считают ключевым показателем статуса собственный успешный бизнес, а 10% — высокий уровень образования (собственного и детей).
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