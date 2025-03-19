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Подполковник Дэвис: действия РФ разрушают версию об «угрозе» с её стороны

Подполковник Дэвис: действия РФ разрушают версию об «угрозе» с её стороны

Направление развития отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, а также совместные усилия Москвы и Вашингтона по завершению у конфликта на Украине противоречат высказываниям об «угрозе» со стороны РФ, заявил бывший полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис.

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