Трамп: заявления Зеленского приводят к проблемам, ему лучше замолчать

Украинский лидер не оказывает своей стране услугу Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что все слова украинского лидера Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать подобным образом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии