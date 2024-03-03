Военкор RT показал «охоту» разведчиков на технику ВСУ на Купянском направлении

Разведчики 1-й танковой армии продолжают вести круглосуточную охоту за противником на Купянском направлении, помимо «сбросов» и FPV-дронов, российские бойцы активно применяют ПТУР, уничтожая живую силу и технику ВСУ.
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