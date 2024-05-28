Россия и Узбекистан подписали план развития туризма до 2026 года

Власти России и Узбекистана объявили о подписании совместного плана развития туризма до 2026 года. Этот документ предусматривает реализацию 12 блоков мер, направленных на укрепление межгосударственного взаимодействия и кооперации в сфере туризма.
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