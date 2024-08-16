В Крыму построят современный объект размещения твёрдых коммунальных отходов

Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой ТКО, очень важны для Крыма как курортного региона. Об этом напомнил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале «Российский экологический оператор вложит 1,271 млрд рублей в современный объект размещения твердых коммунальных отходов в Белогорском районе.