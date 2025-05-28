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Несекретные материалы

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Главный урок Украины для России: русофобию у соседей надо останавливать до СВО

Когда в 2011 году бандеровцы во Львове уже глумились над Победой при молчаливом одобрении местных властей и Киева (то есть администрации Януковича) — как минимум, тогда уже Москве надо было бить в колокола и использовать все рычаги (а их было немало) для остановки нацизма в сознании украинцев и киевской элиты.

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Комментарии
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Eduard
Сейчас прекрасное время вернуть утраченое у России!
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15 час.
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