Главный урок Украины для России: русофобию у соседей надо останавливать до СВО

Когда в 2011 году бандеровцы во Львове уже глумились над Победой при молчаливом одобрении местных властей и Киева (то есть администрации Януковича) — как минимум, тогда уже Москве надо было бить в колокола и использовать все рычаги (а их было немало) для остановки нацизма в сознании украинцев и киевской элиты.