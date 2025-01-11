10 кухонных принадлежностей, которые вы используете неправильно

А вы догадывались, что можно очистить чеснок, не оставляя жуткий запах на руках? Или что на боковых полках в холодильнике должны стоять вовсе не яйца и молоко, как мы все привыкли думать? И есть еще очень много секретов, неизвестных домохозяйкам.
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